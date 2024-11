Colletta alimentare 2024, i numeri da Montespertoli

Anche quest’anno la comunità di Montespertoli ha dimostrato un grande cuore attraverso la Colletta alimentare confermandosi un appuntamento fondamentale per il sostegno alle famiglie in difficoltà. Con un totale di 2.441 kg di alimenti raccolti, in linea con gli altri anni.

Nelle scuole del territorio sono stati raccolti 983 kg, pari al 22% in più rispetto all'anno precedente. La raccolta presso le scuole è stata destinata interamente all’Emporio Solidale di Montespertoli, a sostegno di nuclei familiari in difficoltà. La partecipazione degli studenti dell’Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani è stata fondamentale e ha dato un contributo significativo alla raccolta. Grazie al loro impegno, sono stati donati:

- Scuola dell’infanzia: 184 kg

- Scuola primaria: 560 kg

- Scuola secondaria di primo grado: 239 kg

Per un totale di 2.244 kg di alimenti raccolti.

Tra i prodotti donati, i più numerosi sono stati: legumi, polpa e passata di pomodoro, latte, tonno, pasta e alimenti per l’infanzia. Un risultato straordinario che dimostra l'importanza del coinvolgimento dei più giovani in gesti concreti di solidarietà.

“Non ho riscontrato alcuna difficoltà nel trovare volontari per questo importante appuntamento. Da anni ci ritroviamo insieme, accomunati non da una divisa, ma dalla semplice pettorina della Colletta Alimentare, per invitare i cittadini a compiere un gesto di solidarietà. Un piccolo ma significativo contributo, fondamentale per sostenere il nostro territorio. Desidero esprimere un sincero ringraziamento alla Dirigente scolastica, che ci ha permesso di organizzare questa raccolta all'interno delle scuole, e un pensiero speciale va alla prof.ssa Teresa Pampaloni per la sua preziosa disponibilità nell'accompagnare e guidare i ragazzi durante questa esperienza di grande valore umano e civico. Grazie a tutti!” Dichiara Celestino De Toffoli, coordinatore della raccolta.

I generi alimentari donati comprendono principalmente prodotti di prima necessità come olio, latte, pasta, carne in scatola e alimenti per l'infanzia. Tra questi, l’olio è stato uno dei prodotti maggiormente raccolti, segno dell’attenzione verso i bisogni essenziali delle famiglie.

Il Comune ringrazia tutte le associazioni di volontariato, le scuole, gli esercizi commerciali e i cittadini che, con il loro impegno e la loro generosità, hanno reso possibile questo importante risultato.