Gioele Mari, talento da top 10 al Junior Eurovision 2024

Serata da sogno per Gioele Mari, il piccolo ballerino acrobata di 11 anni di Montespertoli che si è esibito sabato 16 novembre sul palco del Junior Eurovision 2024 a la Caja Mágica di Madrid.

Il corpo di ballo, composto da Gioele, Bianca Fabbri e Christopher Gallone, ha accompagnato l'esibizione del giovane talento Simone Grande, che si è presentato in gara con il brano “Pigiama Party". Gioele e il suo gruppo si sono aggiudicati il nono posto. Dal breaking, iniziato a soli 5 anni, al trionfo nei campionati italiani della categoria 8-11 anni lo scorso luglio, fino al grande esordio sul palco di Madrid: un percorso appena iniziato e già di tutto rispetto.

La madre di Gioele racconta una serata indimenticabile, carica di emozioni, durante la quale non è riuscita a trattenere le lacrime: "Una performance molto bella ed emozionante, carica di tanta energia. Un momento unico, bellissimo. Gioele era molto emozionato quando ha visto lo stadio in sold-out, ma gli ha fatto piacere vedere tutta quella gente".

La madre di Gioele racconta di un "risultato importante per l'Italia e, soprattutto, per la nostra piccola realtà di Montespertoli. Ha caricato i ragazzi al punto che gli ha fatto quasi dispiacere non arrivare primi".

Il successo ottenuto in questa 22° edizione del Junior Eurovision rappresenta un'importante tappa per il giovane corpo di ballo, che adesso è motivato più che mai e punta alla vittoria. Non possiamo che dedicargli un grande in bocca al lupo.

Niccolò Banchi

