Un aperitivo solidale per le donne: insieme contro la violenza

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Montespertoli, in collaborazione con il Centro Aiuto Donna Lilith, con la cooperativa SOS Luna, la Pubblica Assistenza Croce d'Oro di Montespertoli, la Casa del Popolo Salvador Allende e ARCI, organizza una serata dedicata alla sensibilizzazione e al sostegno delle donne vittime di violenza. Lunedì 25 novembre 2024, presso la Sala Topical della Casa del Popolo di Montespertoli, si terrà un'apericena solidale a partire dalle ore 19:30. L'iniziativa sarà curata dalla cooperativa SOS Luna che offre protezione e accoglienza alle donne vittime di violenza.

Il contributo richiesto per la partecipazione è di 15€ a persona e l'intero ricavato sarà destinato a sostenere le attività di SOS Luna e del Centro aiuto donna Lilith, a supporto delle donne che affrontano situazioni di difficoltà e violenza.

“Il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, non deve essere solo un momento di commemorazione, ma una giornata di impegno e di lotta concreta. La violenza contro le donne rappresenta una delle piaghe più drammatiche del nostro Paese: in Italia, ogni tre giorni una donna perde la vita per mano di un uomo. È imperativo continuare a investire nella sensibilizzazione e nell’educazione per affrontare e sradicare questo fenomeno, che è prima di tutto un problema culturale e sociale da combattere insieme.” Dichiara l’Assessora Ottavia Viti del Comune di Montespertoli.

“La Cooperativa SOS Luna è formata da donne che hanno fatto un percorso al Centro Aiuto Donna Lilith. È nata nel 2010 da un progetto europeo con l'obiettivo di aiutare le donne nel reinserimento lavorativo. Facciamo servizio di assistenza agli anziani, babysitteraggio, catering e abbiamo in gestione il bar delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli. Siamo donne italiane e straniere, provenienti da paesi diversi così come noi siamo molto diverse le une dalle altre. Ci accomuna però lo stesso passato e soprattutto lo stesso presente: quello di aiutare altre donne vittime di violenza a reinserirsi nel lavoro e costruire un futuro migliore per sé stesse ed i propri figli.” dichiara una rappresentante della cooperativa.

Dopo l'aperitivo il programma prevede un intervento di un rappresentante dello sportello Lilith che offrirà informazioni, a seguire sarà proiettato il film "Nome di Donna" diretto da Marco Tullio Giordana. Il film, interpretato da Cristiana Capotondi, affronta il tema del coraggio delle donne di denunciare le ingiustizie e di combattere per i propri diritti.

Prenotazione obbligatoria entro il 21 novembre 2024 presso l'Ufficio Turistico (tel. 0571 600255).

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

