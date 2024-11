Use - Mens Sana, in due sotto canestro in cerca di riscatto

Banco di prova per vedere davvero che ruolo potrà giocare l’Use Computer Gross in questa prima fase oppure match che è ancora prematuro leggere in chiave classifica? Presenta questa scelta la partita infrasettimanale che, mercoledì 20 novembre alle ore 20.45 (arbitri Corso di Pisa e Rossetti di Rosignano Marittimo), vedrà la squadra biancorossa giocare sul campo della Mens Sana Siena, laddove un tempo c’era profumo di scudetti e di Eurolega di alto livello.

Una gara che, come se non bastassero già i motivi di interesse sopra citati, ne aggiunge anche uno in più legato alla prima sconfitta interna subita sabato sera dall’Use ad opera di Lucca che fa il paio con le tre consecutive subite dai senesi. Insomma, voglia di riscatto per entrambe e tavola ben apparecchiata per la truppa di un Luca Valentino che presenta così la partita.

“Arriva una trasferta impegnativa in un campo caldissimo e contro una Mens Sana protagonista di un ottimo avvio di campionato – attacca – una squadra che cerca sicuramente riscatto viste le ultime uscite e che in casa ha finora fatto vedere la sua versione migliore. Il coach Paolo Betti può contare su un roster esperto e con buoni innesti. I nomi sono quelli di Prosek, Ragusa nel reparto lunghi, Neri, Pucci, Belli negli esterni che si aggiungono a Tognazzi, ormai uno dei riferimenti della squadra da anni”. Il tecnico fa poi il punto sui suoi ragazzi. “Con lo staff sanitario abbiamo cercato di recuperare il più possibile le problematiche avute – prosegue - e metteremo in campo la nostra migliore versione attuale. Nel preparare la partita con la squadra, invece, ci siamo concentrati nel darsi delle priorità tecniche visto il turno infrasettimanale e il poco tempo di lavoro. In particolare ci siamo concentrati soprattutto nella parte difensiva che deve restare la base di partenza per strappare due punti in trasferta”.

Chi non segue la squadra a Siena potrà vedere la partita in diretta sulla piattaforma a pagamento starplane.it al costo di 10 euro.

