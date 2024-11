Infortunio sul lavoro, grave un 26enne

Un operaio di 26 anni è rimasto gravemente ferito in un infortunio sul lavoro avvenuto questa mattina a Podere Malfatto, nel comune di Massa Marittima. Il giovane è stato soccorso da un’ambulanza e dall’elisoccorso Pegaso 2, che lo ha trasportato al Pronto Soccorso di Siena. Sebbene abbia riportato lesioni significative, non è in pericolo di vita. Le forze dell'ordine e gli operatori del Pisll stanno indagando per chiarire la dinamica dell’incidente e verificare le condizioni di sicurezza sul posto, che è stato messo in sicurezza durante i soccorsi.

