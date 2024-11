Montecatini Terme, tentato omicidio: arrestato nel Casertano

Un uomo di 34 anni, originario di Napoli ma residente da anni in Valdinievole, è stato arrestato dalla polizia in provincia di Caserta. Su di lui grava un lungo elenco di accuse, tra cui quella di tentato omicidio per una violenta aggressione avvenuta il 1° agosto scorso a Montecatini Terme (Pistoia). L’episodio sarebbe legato a debiti di droga: il 34enne, accompagnato da un complice armato che aveva sparato alcuni colpi in aria, si era appostato davanti all’abitazione della vittima e, utilizzando un tirapugni e un punteruolo, aveva sferrato colpi mirati al collo. Secondo la polizia, l'intento era chiaramente di infliggere ferite mortali. La vittima era tuttavia riuscita a schivare i colpi, riportando comunque ferite all’ascella.

Il 34enne è anche accusato di altri reati, tra cui spaccio di cocaina, furto di auto, ricettazione, maltrattamenti nei confronti della madre e danneggiamento di cassonetti dei rifiuti, incendiati con frecce scagliate da una finestra. Ora si trova detenuto presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta).

Notizie correlate