Volterra scrive ad Anas, il senso unico alternato della SS439 è a rischio incidenti

"Scrivo per segnalare con urgenza la necessità di intervenire sul restringimento della SS439 al km 84,500 dove questa mattina si è verificato un nuovo incidente. Seppur ampiamente segnalato, il senso unico alternato a vista su questo tratto richiede particolare attenzione in quanto vicino ad una curva che riduce la visibilità del conducente. La situazione del tratto peggiora durante la notte, non essendo presente alcuna forma di illuminazione." Sono le parole dell'assessore Alessio Barbafieri, che rende noto il contenuto di una lettera inviata stamani alla dirigenza Anas di stanza a Firenze.

"La SS439 è una via di comunicazione fondamentale per raggiungere la città di Volterra, - prosegue l'assessore - non solo perché veicola l’afflusso turistico, ma anche e soprattutto perché rappresenta il collegamento con la zona produttiva di Saline e con gli istituti di scuola superiore del Comune. Le chiedo pertanto di considerare con la massima priorità un intervento di manutenzione e miglioramento di questo tratto di strada attraverso un intervento immediato di ristrutturazione del ponte e un ampliamento adeguato della carreggiata, a prevenzione di ulteriori incidenti. Confido nella vostra rapida risposta e nel vostro impegno per risolvere questa situazione critica. Ringraziandovi anticipatamente per l'attenzione e la collaborazione, resto in attesa di un vostro riscontro."

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate