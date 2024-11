Finisce un'epoca nell'Empolese: Marzi vende i quattro punti vendita a Conad

Finisce un'era a Empoli per quanto riguarda i supermercati. Per la precisione, finisce l'era Marzi. Dopo che i Marzi & Fulignati da inizio 2024 sono diventati a marchio Conad, adesso c'è di più. Lo rivela proprio l'amministratore delegato Roberto Marzi: "Dal 1 dicembre i quattro punti vendita di Capraia, Sovigliana, Pontorme e Ponzano saranno rilevati da Conad. Io e mia sorella, che mi ha seguito in questa attività, andiamo in pensione".

È un cambiamento storico per il territorio, la famiglia Marzi è ormai da quasi mezzo secolo al timone di un'azienda importante, conosciuta da tutti. "Marzi di fatto cessa l'attività, andremo in pensione, anzi gestiremo la nostra società immobiliare" dice Roberto Marzi, che aggiunge: "I posti di lavoro sono stati salvaguardati tutti. Anche quelli di piazza del Popolo sono stati riassorbiti, per quel locale adesso c'è un progetto con un brand importante ma ancora è tutto da decidere".

I sentimenti sono forti in questo momento per Roberto Marzi e la famiglia: "Quando abbiamo deciso tutto e lo abbiamo detto ai lavoratori e alle lavoratrici in molti hanno pianto, anche noi. Cediamo però a nuovi soci più giovani che hanno la verve e l'aggressività giusta. Per noi l'attività era diventata gravosa, i nostri discendenti hanno fatto altre scelte imprenditoriali ed era il momento di lasciare. Però è il coronamento di una carriera lavorativa bellissima".

"Sono felice che ci sia continuità, che ci sia lo spirito di squadra che ci contraddistingue da quarant'anni. Il mondo va avanti!" è il pensiero di Marzi, che non ha dubbi quando deve dire la cosa che lo rende più orgoglioso: "Aver conosciuto tante splendide persone che hanno condiviso il cammino lavorativo con me". E adesso Roberto Marzi che fa? "Di sicuro torno a far spesa nei 'miei' punti vendita, sempre disponibile a dare consigli a chi me li chiede. Solo che stavolta torno da cliente...".

