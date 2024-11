Torna Viale in festa in Viale Togliatti 'Aspettando il Natale'

A Sovigliana e Spicchio torna Viale in festa e lo fa “Aspettando il Natale”. Domenica 1 dicembre dalle 8 alle 20 Viale Togliatti sarà infatti interamente dedicato ai consueti banchi del mercato.

Viale in Festa – Aspettando il Natale sarà l’occasione per introdurre il natale vinciano a Sovigliana e Spicchio, poiché oltre ai banchi classici saranno presenti anche banchi di artigianato natalizio.

“Quest'anno il Natale a Vinci è ricco di iniziative – fa notare Daniele Vanni, sindaco di Vinci –. Fa indubbiamente piacere che anche Anva-Confesercenti faccia parte delle tante realtà che insieme ai commercianti e alle associazioni hanno organizzato eventi e momenti di valorizzazione del nostro territorio”.

Per Gianluca D’Alessio, responsabile di Confesercenti Empolese Valdelsa: “C’è stata una bella sinergia fra gli esercenti di Viale Togliatti e Via L. Da Vinci e i commercianti ambulanti, con i primi a curare la parte dei mercatini artigianali e gli altri dedicarsi alla parte ‘classica’ del mercato. Il Natale a Vinci costituisce un palinsesto importante nel quale inserire le nostre attività”.

Questione Viabilità:

Per permettere lo svolgimento della manifestazione, con ordinanza n. 148 del 22 novembre 2024, Viale Togliatti e Via L. da Vinci saranno chiusi al traffico e alla sosta dalle 6 alle 22, nel tratto compreso dall’intersezione di Via Da Vinci con Via della Commenda all’intersezione di Viale Togliatti con Via R. Sanzio; su Via Marconi vigerà il doppio senso di circolazione per permettere il transito ai residenti; il traffico in direzione Empoli-Vinci verrà deviato e segnalato su Via Turati (in direzione Empoli) e su Via R. Sanzio (in direzione Vinci).

