In fiamme l'ex Galileo, sette persone soccorse

Un incendio è scoppiato verso mezzanotte e mezzo di mercoledì 27 novembre all'interno di un edificio abbandonato a Firenze. Si tratta delle ex officine meccanotessili Galileo in via Taddeo Alderottia Rifredi. Le cause sono ancora da delineare, ma tre persone sono state recuperate e soccorse.

Sul posto i vigili del fuoco di Firenze e il personale sanitario a cui sono state affidate le tre persone già citate. Quattro invece quelle uscite in autonomia, ma accompagnate ugualmente in ospedale per accertamenti.

I vigili del fuoco infine hanno effettuato lo spegnimento di alcune masserizie presenti in un un locale. Presente anche la polizia.

