Celestino De Toffoli presenta il suo libro a Montespertoli

L’autore, Celestino De Toffoli dal momento della pensione ha dedicato tutto il suo tempo libero per effettuare ricerche genealogiche e storiche impegnando diversi anni in questo lavoro di ricerca. Il libro, oltre alla narrazione degli avi vissuti nei secoli passati, contiene anche la storia della prigionia del padre di Celestino, Giovanni, durante la Seconda guerra mondiale. Da qui l’idea di proporre questa ricerca come argomento di studio e approfondimento per “non dimenticare”.

Risultato di frequenti visite negli archivi pubblici e privati e di consultazioni con storici e professionisti del settore, il libro si presenta come un’occasione per dare risalto al forte legame che unisce la storia alle proprie radici e come queste ne sono state condizionate.

“Vorrei che la storia di mio padre fosse un esempio per non dimenticare e per far comprendere alle nuove generazioni l'importanza della memoria storica. È fondamentale che le esperienze del passato ci insegnino a costruire un futuro migliore.” Questo l’intento dell’autore Celestino De Toffoli.

“Questa storia può essere la storia di tante famiglie, di tante persone e può essere da stimolo a ricercare e conoscere ancora di più. Ogni vita è una storia e contribuisce a costruire la grande Storia, questa storia è storia di tenacia, di radici e di coraggio e meritava di essere raccontata puntualmente come ha fatto Celestino. Nella società odierna dove tutto avviene velocemente questa paziente ricerca assume ancora più valore e merita di essere conosciuta da tutti.” dichiara il Sindaco Alessio Mugnaini.

Appuntamento quindi a giovedì 5 dicembre 2024 alle ore 18.00 al Centro Culturale Le Corti, Montespertoli (FI).

