Rubano bobine di rame nel Fiorentino: tre arresti

Lo scorso fine settimana, i carabinieri di Figline Valdarno hanno arrestato in flagranza di reato tre persone accusate di "furto aggravato in concorso". Durante la notte di domenica, i militari sono intervenuti per due furti presso sottostazioni ferroviarie: nella prima, a Incisa, hanno trovato un furgone rubato con sei bobine di rame; nella seconda, a Figline, hanno bloccato un’auto con tre individui a bordo e scoperto un altro furgone contenente dieci bobine di rame e altro materiale rubato. Le indagini hanno confermato il coinvolgimento degli arrestati in entrambi i furti. Il giorno seguente, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere. Per i tre indagati resta valido il principio di presunzione d’innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

