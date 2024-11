"Fiesta", l'omaggio a Raffaella Carrà in scena a Empoli. Canino: "Con la risata distruggiamo i luoghi comuni"

"Piano piano, risata dopo risata, riusciamo a distruggere tutti gli stereotipi". Così Fabio Canino descrive "Fiesta", spettacolo dedicato a Raffaella Carrà che giovedì 5 dicembre aprirà la rassegna "LiberaMente" al Teatro Cinema Excelsior di Empoli. Con l'attore e presentatore, ospite oggi a Radio Lady 97.7, si esibiranno Mariano Gallo, Sandro Stefanini, Simone Veltroni e Samuele Picchi, per la regia di Piero Di Blasio.

"Fiesta" in scena a Empoli, rivedi l'intervista completa a Fabio Canino su Radio Lady 97.7

Un tributo a Raffaella Carrà, alla sua figura e alle sue canzoni: "È uno spettacolo diventato un classico nel suo genere" ha detto Canino a Radio Lady. Dal debutto nel 2001, con le prime date a Roma, si è rivelato un successo: "Lei venne, ci fece una grande carrambata, lo spettacolo diventò di notorietà nazionale e da lì abbiamo girato tutta l'Italia. Ogni tot anni ci viene richiesto di rifarlo e il 5 dicembre dello scorso anno ricominciammo la tournée, che ancora oggi va avanti fino a fine anno". Uno spettacolo che cambia tutte le sere, al ritmo delle canzoni intergenerazionali della Carrà: "Sfido chiunque a non battere almeno il piede mentre noi sul palco cantiamo e balliamo".

Sul palcoscenico anche l'attualità: "Ha cercato di far capire, e ci è riuscita secondo me, che la donna deve decidere per sé, che non ci deve essere nessuno che le dice cosa fare, chi deve amare, come vestire. Attraverso il suo lavoro è riuscita a far passare messaggi molto importanti. Per questo anche in Fiesta, nonostante che sia uno spettacolo dove si ride dall'inizio alla fine, vogliamo in qualche modo distruggere tutti i luoghi comuni". Le canzoni nello spettacolo "non sono colonna sonora, ma parte integrante del testo". E anche la conclusione è a sorpresa: "Ci sono tre finali, noi mettiamo in scena quello scelto dal pubblico".

