Montespertoli consegna la cittadinanza onoraria a bambine e bambini stranieri

Montespertoli ha consegnato la cittadinanza onoraria ai bambini e alle bambine stranieri residenti nel territorio. La cerimonia si è svolta presso l’Auditorium del Centro per la cultura del vino “I Lecci” e ha rappresentato un gesto simbolico e significativo per "sottolineare i valori di inclusione, coesione e appartenenza che contraddistinguono Montespertoli e le politiche di inclusione che porta avanti la giunta". La cerimonia ha visto protagonisti i bambini e bambine che, con emozione hanno ricevuto un attestato simbolico in ricordo della giornata.

Alla presenza del sindaco Alessio Mugnaini, della presidente del consiglio Jessica Ghizzani e dell’assessora Ottavia Viti, l’evento è stato arricchito da momenti di riflessione.

“La cittadinanza onoraria che conferiamo oggi ai bambini nati in Italia, ma non ancora riconosciuti cittadini a pieno titolo, è un simbolo del nostro impegno per una società più equa e inclusiva. Speriamo che presto anche le leggi del nostro Paese riflettano questi valori, garantendo a tutti il diritto di sentirsi parte integrante della comunità” ha dichiarato il Sindaco Mugnaini durante il suo intervento.

Viti ha aggiunto: “Oggi per l’intera comunità di Montespertoli è un giorno di festa perché, anche se con un gesto simbolico, attraverso la concessione della cittadinanza onoraria a tutti i bambini e le bambine residenti nel nostro paese, si celebrano i valori dell’accoglienza e dell’inclusione. Con oggi, l’amministrazione si rende ancor più disponibile nel contribuire a rimuovere gli ostacoli che i bambini senza cittadinanza potranno incontrare nel loro percorso". Ghizzani ha chiuso: “Ogni bambino, che oggi riceverà questa cittadinanza onoraria, rappresenta il nostro impegno collettivo per una società più equa, per una comunità che accoglie e che crede nel valore della conoscenza come strumento di emancipazione e di opportunità".

