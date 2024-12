Persone ubriache e con coltelli nel ristorante: licenza sospesa

Per motivi di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, è stata sospesa la licenza per quindici giorni a un ristorante etnico di Firenze. Il locale si trova in via Vittorio Emanuele II, nel quartiere di Rifredi.

La polizia, secondo quanto emerso, ha sorpreso alcuni avventori stranieri ubriachi e senza documenti. "Uno celava due coltelli da cucina, uno nella tasca del giubbotto e l'altro nascosto in una manica del golf" si legge nella nota.

Inoltre, la presenza di numerose lattine e bottiglie di birra vuote ha confermato l'ipotesi di un eccessivo consumo di alcolici da parte dei clienti. La questura ha applicato l'articolo 100 del Tulps che stabilisce la sospensione temporanea della licenza.

