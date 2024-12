Dove c'era una scuola, nasceranno case popolari: novità a Lucignano

Al posto della ex scuola sorgeranno case popolari. Il Comune di Montespertoli ha firmato un accordo con la Regione Toscana per il recupero di un edificio nella frazione di Lucignano. Nel luogo dove ora sorge la vecchia scuola saranno realizzati otto alloggi erp e spazi collettivi. I lavori partiranno nella tarda primavera del 2025 e il cantiere durerà tre anni. L'ex scuola Paolucci Covoni è da anni in stato di abbandono.

Il progetto, realizzato dall’ente esecutore Publicasa, beneficia di un finanziamento complessivo di 1.360.000 euro ed è stato reso possibile grazie al Piano Nazionale di Edilizia Abitativa e ai contributi aggiuntivi regionali e comunali. Il quadro economico dell’opera ammonta complessivamente a 1.476.500 euro. L’immobile ospiterà al piano terra tre bilocali, un trilocale e spazi condominiali per attività collettive, al primo piano due trilocali e al secondo piano altri due. Tre alloggi saranno accessibili per persone con disabilità e gli altri adattabili alle esigenze di accessibilità.

Tra le opere previste ci sono la demolizione degli intonaci, della pavimentazione e delle murature obsolete, il consolidamento strutturale e il rifacimento parziale del solaio, la ristrutturazione e la tinteggiatura della facciata, il disegno del parcheggio, il rifacimento degli infissi e degli impianti, la climatizzazione e la riqualificazione del sistema fognario, e in generale un insieme di interventi di efficientamento energetico complessivo della struttura.

Il sindaco di Montespertoli Alessio Mugnaini ha detto: "Questo progetto affronta un problema di degrado nella frazione e risponde concretamente alle esigenze di molte famiglie in cerca di una soluzione abitativa. I lavori inizieranno entro l’estate del 2025, mentre il progetto esecutivo è attualmente in fase di redazione e verrà approvato a breve".

"La collaborazione tra Comune e Publicasa ha permesso di avere un progetto finanziabile per un provvedimento che era ormai previsto da anni ma che non si era mai concretizzato finora" ha aggiunto Sandro Piccini, presidente di Publicasa.

