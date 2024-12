Buti piange Brunello Barzacchini, speaker del Palio

Brunello Barzacchini è venuto a mancare a 71 anni. Dipendente della Piaggio, era originario di Buti. Da butese doc, aveva prestato la sua voce al Palio delle Contrade della cittadina sul Monte Serra. Sua era anche la voce per la celeberrima partita di calcio di Buti tra le contrade (potete sentirla qua).

Buti è in lutto, proprio nei giorni in cui la città si scalda per il Palio, in programma a gennaio. Barzacchini sarebbe deceduto a causa di un malore improvviso. Lascia la moglie e due figli, oltre a una comunità che lo stimava molto. Era anche un appassionato dirigente della Butese.

