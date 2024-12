Terminati i lavori sul tratto comunale di via Colle San Lorenzo

Sono terminati i lavori di asfaltatura del tratto comunale di Via Colle San Lorenzo, un intervento che migliora la sicurezza stradale e la percorribilità della strada per gli utenti.

Il progetto, approvato dalla Giunta Comunale nella seduta del 1° agosto 2024, è stato realizzato con un investimento complessivo di 195.000 euro. L'intervento, coordinato dai tecnici del Comune, è stato completato rispettando i tempi previsti ed è consistito nella completa asfaltatura della strada, che precedentemente era sterrata, oltre che nell’adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale di prossima realizzazione. Prima della posa dell’asfalto sono peraltro stati eseguiti alcuni lavori propedeutici. Gli operai comunali hanno infatti installato tubazioni e pozzetti per la regimazione delle acque piovane, un intervento essenziale per prevenire danni futuri migliorando il deflusso delle piogge. Questo tratto di strada, che serve numerose abitazioni e strutture ricettive del territorio, è ora più sicuro e funzionale.

“Questo progetto testimonia il nostro impegno per migliorare le infrastrutture del territorio e garantire ai cittadini una viabilità più sicura e agevole,” ha dichiarato il vicesindaco Marco Pierini. “Ringrazio tutti i tecnici e i collaboratori che hanno contribuito a realizzare l’opera nei tempi stabiliti e ringrazio i frontisti della strada e i residenti della zona per la pazienza che hanno dimostrato di fronte a un intervento tanto atteso, che farà davvero la differenza per tutto l’abitato e migliorerà l’esperienza dei turisti sul nostro territorio”.

L’asfaltatura di Via Colle San Lorenzo rappresenta solo una delle numerose opere infrastrutturali pianificate all’interno del Piano degli Investimenti 2024-2026, con l’obiettivo di rendere Montespertoli un luogo sempre più vivibile e rispondente alle esigenze delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese.

