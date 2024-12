Cena degli auguri con dipendenti e amministratori a Castelfranco

Una cena per lo scambio degli auguri di Natale con tutti i dipendenti comunali, gli amministratori e i consiglieri di maggioranza. Una cena in un clima conviviale e piacevole, sintesi del rapporto collaborativo e di reciproco rispetto che la nuova l'amministrazione ha voluto creare con la macchina comunale, fatta di persone che si adoperano ogni giorno con entusiasmo e competenza per il territorio e per i cittadini. Una cena destinata a fare storia a Castelfranco, è stata la prima volta infatti, nel recente passato del municipio, che amministratori e lavoratori si sono seduti allo stesso tavolo in vista delle festività natalizie.

Fonte: Ufficio Stampa Cgil Cisl Uil

