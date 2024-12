Use Rosa Scotti travolge Cagliari 76 a 31, è la partita perfetta

La partita perfetta, basterebbe solo questa frase per descrivere il 76-31 col quale l’Use Rosa Scotti travolge Cagliari in quella che era stata presentata come la sfida fra le due rivelazioni del campionato. Dalla torre delle due cenerentole diventate principesse cade così fragorosamente la formazione sarda che regge forse solo dieci minuti salvo poi non capirci più niente. La Scotti è perfetta. Fino a che c’è partita gioca con lucidità appoggiando la palla sotto dove Vente detta legge. Poi, col passare dei minuti, trova situazioni offensive a piacimento, tanto il canestro è murato. La sensazione piacevolissima che lascia ancora una volta questa squadra in chi la vede è il piacere di giocare insieme, lo spirito di gruppo che porta oggi l’una, domani l’altra a salire alla luce della ribalta. Gran lavoro, coach Cioni & staff.

Non ci vuole molto a capire che Vente è in serata. La pivot trova posizione e punti con facilità ed in pochi minuti si arriva sul 12-5. Cagliari da fuori non ne mette una e Tarkovicova prima sforna un assist al bacio a Colognesi e poi trova la sua prima tripla: 18-10 al 10’. Ancora Tarkovicova e Leghissa per il 22-12 che, non sapendo come andrà, pare già un bel divario. In realtà è l’inizio di un parziale di 11-0, una marea che nemmeno la zona sarda riesce a contenere. Segnano un po’ tutte ed al riposo si va sul 38-17 con appena 7 punti subiti. Quando si torna in campo vedi sopra. Castellani, dalla stessa mattonella, mette tre triple consecutive. Segnano Ianezic, Ruffini, Vente. Insomma, si pesca nel mazzo e non si sbaglia mai fino al 55-21, poi 60-27 al 30’. Negli ultimi dieci minuti, dopo la prima metà, coach Cioni trasforma la partita da serie A2 a Under 19, con cinque prodotti del vivaio in campo. Si arriva al finale di 76-31 con l’ultimo hurrah per i due punti di Chelini. Tutto bellissimo, meglio pensarci fino a martedì anche perché sabato c’è il derby di Livorno.

USE ROSA SCOTTI

Colognesi 6, Ianezic 6, Castellani 18, Antonini 2, Vente 16, Tarkovicova 12, Leghissa 3, Fiaschi, Ruffini 3, Ndiaye 1, Chelini 2, Casini 7. All. Cioni (ass. Ferradini/Giusti)

SARDEGNA MARMI CAGLIARI

Naczk 12, Cadoni, Trozzola 6, Pelelgrini 2, El Habbab 9, Peric, Valtcheva, Vargiu, Gallus, Pasolini, Podda 2, Anedda. All. Staico (ass. Zirone)

Arbitri: Mammola e Giustarini di Grosseto

Parziali: 18-10, 38-17 (20-7), 60-27 (22-10), 76-31 (16-4)

Fonte: Ufficio Stampa

