Use Scotti Rosa, un primo posto che inorgoglisce

Almeno per una settimana l’Use Scotti Rosa è davanti a tutti. L’ultimo turno con la straripante vittoria delle biancorosse su Cagliari e la sconfitta di Galli sul campo di Selargius regala questa temporanea ma bella soddisfazione alle ragazze di Alessio Cioni, protagoniste di un avvio di stagione strepitoso. Il tutto dopo una partita perfetta come quella disputata sabato al Pala Sammontana.

Angelica Castellani, nel parlarne, non ha nessun dubbio. “Abbiamo fatto una buonissima partita in difesa – attacca – è la cosa più importante sulla quale stiamo spingendo molto. In campo siamo state molto attente ed i risultati si sono visti. Proseguiamo nel lavoro e la posizione in classifica vuol dire soprattutto soddisfazione. E’ il riscontro concreto che stiamo lavorando nel modo giusto ed è solo questo che dobbiamo capire dai punti che abbiamo. Il campionato è ancora molto lungo e già le prossime tre partite che chiuderanno il girone di andata sono lì a farci vedere che di strada da fare ce n’è ancora tanta. Noi dobbiamo soltanto pensare a lavorare bene. Detto questo è normale che ci sia orgoglio per la classifica e per quanto abbiamo fatto fino ad oggi”.

“Non dobbiamo dimenticare che siamo una squadra molto giovane – prosegue – è nato un bel gruppo e si vede che abbiamo piacere nel giocare insieme, nel passarci la palla, nel darci una mano. Il fatto che una volta faccia bene una e la volta dopo un’altra è l’ennesima dimostrazione di quanto detto fino ad ora. Credo che questa sia la nostra forza e ci dia quel qualcosa in più. Ora guardiamo avanti perché, già sabato sera a Livorno, ci attende una partita molto, ma molto difficile”.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

Notizie correlate