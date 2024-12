Bove lascia Careggi, presto in visita a mister Palladino e alla squadra al Viola Park

Edoardo Bove ha lasciato finalmente Careggi. Il giovane centrocampista della Fiorentina era ricoverato dal 1° dicembre, dopo che al 17' del primo tempo di Fiorentina-Inter aveva avuto un malore, LA sua situazione aveva destato profonda preoccupazione. Il drammatico episodio, avvenuto durante l'incontro con l'Inter, aveva visto il calciatore crollare in campo, costringendo l'interruzione immediata della partita. Fortunatamente, grazie al tempestivo intervento dei sanitari, Bove fu stabilizzato e trasportato d'urgenza in ospedale.

Le condizioni attuali del calciatore sono in miglioramento, al giovane centrocampista è stato impiantato martedì un defibrillatore sottocutaneo di tipo removibile e proseguirà le cure necessarie per riprendere al meglio le sue attività. Le cause del malore sono ancora oggetto di approfonditi accertamenti da parte dei medici. Saranno necessari ulteriori esami per comprendere le ragioni che hanno portato all'arresto cardiaco.

Il ritorno in campo è l'obiettivo di Bove e di tutta la Fiorentina. Al Viola Park si attende ora il suo arrivo, per una prima visita ai dirigenti, al tecnico Palladino e ai compagni di squadra.

