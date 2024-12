Big-match di alta classifica per i Lupi a Camaiore

La 11^ giornata del campionato nazionale di serie B maschile porta con sé la grande sfida tra UPC SHD Camaiore e Codyeco Lupi S. Croce (sabato 14 dicembre, ore 21.00, Palazzetto dello Sport, Camaiore).

Alberi di Natale che spuntano come funghi, lucine ai terrazzi, decorazioni, canzoni a tema, niente di più lontano dal derby in programma questo sabato sera e che sarà sicuramente seguito da un bel numero di appassionati, e tra questi i ragazzi della Curva Parenti, pronti all’ennesima trasferta.

Camaiore e Codyeco si affronteranno fieramente per prevalere l’una sull’altra, nel rispetto reciproco ma anche nella massima determinazione agonistica. I punti in palio? Pesantissimi, dato che, per prima cosa, le due compagini sono entrambe a quota 20 (terzo posto i Lupi, peggior quoziente set i versiliesi), e a ridosso della vetta (-3). In secondo luogo, riposerà S. Martino e la classifica potrebbe accorciarsi ulteriormente, a tutto vantaggio di chi deve recuperare un po’ di terreno, e i Lupi sono tra questi. Terzo aspetto, ma non ultimo, quello mentale. Da gare di questo tipo si può uscire o al settimo cielo o con la testa bassa, e lo sanno bene i biancorossi, che hanno passato settimane durissime dopo la sconfitta casalinga con la Sestese. Per questo i due sestetti apriranno il gas fin da subito, con la giusta tensione e adrenalina che sono il sale della pallavolo e dello sport. E poi arriveranno gli attacchi a terra, le grandi giocate, i monster block, le difese e tutto quel che fa spettacolo. L’esaltazione del “qui e ora”. Parafrasando Giovanni Rana, patron Verona Volley, nell’ultimo e più recente spot pubblicitario dei suoi tortellini: “alle lucine ci penseremo dopo”.

Volendo aggiungere un dato importante, sarà una partita tra società amiche e con tantissimi ex da una parte e dall’altra. Sulla sponda biancorossa ne troviamo due “freschissimi”: se Lorenzo Caproni ha giocato a Camaiore nello scorso campionato, Niccolò Baldaccini nell’UPC c’è cresciuto e per lui sarà una “prima volta”, un ritorno a casa, sicuramente emozionante. E gli ex Lupi tra i padroni di casa? Quanti ne volete. A partire dal coach, Andrea Francesconi, in Codyeco dal 1999 al 2002, tra B1 e A2. Poi “El Polpo”, Davide Giovannetti, palleggiatore fiorentino classe 2001, ha militato in biancorosso dal 2021 al 2023 (A2). Quindi Michele Garibaldi, che a S. Croce sull’Arno, come Lorenzo Facchini, ha vissuto belle pagine di giovanile.

Tutti gli ingredienti per una bella serata. Arbitri dell’incontro: Santin Vieri, Tramontano Ciro.

Live Streaming: la diretta della gara sarà disponibile sul canale YouTube: Lupi Volley TV

Roster:

UPC Shd Camaiore: 1 Poli Giacomo, 2 Marini Matteo, 4 Poli Ian, 5 Garibaldi Michele (L), 6 Pucci Mirco, 9 Galimberti Thomas, 11 Rau Giancarlo, 13 De Muro Gianmaria (L), 14 Paoletti Matteo, 17 Giovannetti Davide, 22 Salvadori Paolo, 4 Dal Pino Filippo, 45 Facchini Lorenzo, 46 Mellano Lorenzo. All. Francesconi Andrea 2^ All. Fischetto Teodoro

Codyeco Lupi S. Croce: 1 Civinini Jordan (L), 2 Baldaccini Niccolò (L), 3 Maletaj Daimon, 4 Camarri Lorenzo, 5 Baldini Tommaso, 6 Pieri Iacopo, 7 Colli Leonardo (k), 8 Matteini Alessio, 9 Simoni Francesco 10 Da Prato Francesco, 11 Caproni Lorenzo, 15 Mignano Matteo 17 Pahor Mitja, 31 Bini Duccio, 38 Attuoni Filippo. All. Pagliai Alessandro 2^ All. Bocini Luca

La giornata (11^ andata)

Beca Tensped Modena-NPSG La Spezia

Maxitalia Jumboffice Sestese-Gruppo Lupi Pontedera

Sacmagroup Cecina-Kerakoll Sassuolo

Isomec Inzani Parma-Tecnogarden Castelfranco

Invicta Sol Caffè Grosseto-CUS Genova

UPC Camaiore-Codyeco Lupi S. Croce

VVF Marconi Reggio Emilia-Firenze Volley

riposo: AMA S. Martino Reggio Emilia

La classifica (10^ giornata)

Maxitalia Sestese 23, AMA S. Martino 22, Codyeco Lupi 20, UPC Camaiore 20, Kerakoll Sassuolo 20, Invicta Grosseto 19, NPSG La Spezia 17, CUS Genova 15, Beca Tensped 13, Sacmagroup Cecina 11, Toscanagarden Castelfranco 10, VVF Marconi Reggio Emilia 7, Firenze Volley, Gruppo Lupi Pontedera 6, Isomec Inzani Parma 1.

Notizie correlate