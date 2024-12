Trovati in possesso di droga, tre arresti a Firenze per spaccio

Trovate in possesso di droga, tre persone in due distinte occasioni sono state arrestate dai carabinieri di Firenze per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Nel primo caso i militari hanno proceduto al controllo di un 22enne tunisino, sorpreso in possesso di circa 80 grammi di hashish: arrestato, è stato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Il secondo caso, che ha visto l'arresto di due persone, è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì nei pressi dell'Arco di San Pierino: qui i carabinieri hanno bloccato due giovani, un 27enne libico e un 20enne tunisino che, alla vista delle pattuglie, hanno cercato di darsi alla fuga. Prontamente bloccati i giovani sono stati sorpresi in possesso rispettivamente di 5 e 7 dosi di cocaina, pronte allo smercio al dettaglio, e di 17 grammi di hashish. Arrestati, a carico di entrambi è stata imposta la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

