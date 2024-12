Brindisi 'gemello' tra Montespertoli e Épernay

Si è appena conclusa la visita istituzionale di una delegazione del Comitato Gemellaggi di Montespertoli a Épernay, capitale dello Champagne e città gemellata con Montespertoli. Dal 13 al 16 dicembre, la delegazione – composta dal Presidente del Comitato Giuseppe Statello, dall’Assessore ai Gemellaggi Alessandra De Toffoli, da alcuni membri del Consiglio del Comitato e da alcuni soci – ha partecipato alla 24ª edizione di “Habits de Lumière”, un evento che unisce arte, cultura, gastronomia e spettacoli luminosi. Le strade della città, in particolare l’iconica Avenue de Champagne, si sono trasformate in uno spettacolare scenario di illuminazioni artistiche, concerti, parate e spettacoli di strada.

L’incontro tra il Comitato Gemellaggi di Montespertoli e quello di Épernay ha rafforzato una relazione che mira a trasformare il gemellaggio in un motore di crescita culturale ed economica per entrambe le comunità.

“Il gemellaggio tra Montespertoli ed Épernay è molto più di un legame istituzionale,” ha dichiarato l’Assessore con delega ai gemellaggi Alessandra De Toffoli. “Questo incontro è stato un’occasione preziosa per consolidare la collaborazione tra due territori accomunati dalla passione per il vino e dalla volontà di promuovere tradizioni, innovazione e turismo enogastronomico. È grazie a momenti come questi che possiamo gettare le basi per progetti futuri volti a valorizzare la cultura e il turismo di entrambi i territori.”

Un momento centrale della visita è stato l’incontro con il Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC), organismo che tutela e promuove lo Champagne a livello mondiale. Insieme ai rappresentanti dell’Associazione Viticoltori di Montespertoli, si è discusso di strategie comuni per valorizzare il vino come simbolo identitario e veicolo di sviluppo culturale e turistico.

“Incontrare il Comité Champagne ci ha permesso di approfondire un dialogo strategico tra due territori simbolo di eccellenza vitivinicola,” ha aggiunto l’Assessore De Toffoli. “Questa collaborazione apre nuove prospettive per scambi culturali e tecnici, con l’obiettivo di promuovere il vino non solo come prodotto, ma come pilastro della nostra identità e del nostro futuro.”

Montespertoli aspira a diventare un punto di riferimento per lo Champagne in Toscana e in Italia, attraverso un ambizioso progetto di promozione culturale e formativa, in collaborazione con il Bureau du Champagne Italia che ha sede a Milano. Lo scorso ottobre, infatti, Montespertoli ha ospitato per la prima volta un corso di degustazione interamente dedicato allo Champagne. Alcuni corsisti hanno partecipato al viaggio a Épernay, visitando diverse cantine e mettendo in pratica le conoscenze acquisite durante il corso.

Inoltre, grazie all’impegno del Comitato Gemellaggi e alla collaborazione con il Bureau du Champagne, è stata possibile l’organizzazione di una formazione gratuita rivolta ai ristoratori locali. Questo progetto mira a promuovere una conoscenza più approfondita e consapevole del vino Champagne tra gli operatori del settore.

Queste attività non vogliono però fermarsi qui: sia il corso di degustazione, sia la formazione gratuita rivolta ai ristoratori, rappresentano il punto di partenza per iniziative di lungo periodo. L’obiettivo è infatti quello di trasformare questi progetti in appuntamenti ricorrenti, consolidando un’offerta formativa che possa crescere nel tempo e qualificare sempre di più il territorio di Montespertoli.

“Montespertoli vuole diventare il fulcro di un dialogo enogastronomico che unisce eccellenze locali e internazionali,” conclude l’Assessore De Toffoli. “Iniziative formative come il corso di degustazione e la formazione gratuita per i ristoratori dimostrano il nostro impegno nel creare un ponte tra la tradizione del Chianti e la raffinatezza dello Champagne.”

“Questa visita ha sottolineato l’importanza del gemellaggio come strumento di scambio culturale ed enologico, capace di arricchire entrambe le comunità grazie alla condivisione delle loro eccellenze,” ha aggiunto Giuseppe Statello, Presidente del Comitato Gemellaggi. “I progetti avviati durante l’incontro istituzionale rappresentano un ulteriore passo avanti nella valorizzazione delle peculiarità che rendono unici i territori di Montespertoli ed Épernay.”

L’obiettivo dell’incontro con i Viticoltori di Montespertoli è quello di avviare le basi per un gemellaggio che non coinvolga solo le persone, ma anche i produttori, uniti da un linguaggio e da una passione comuni. A tal proposito saranno organizzati ulteriori incontri nell'estate del 2025, creando occasioni per favorire la conoscenza reciproca e sviluppare relazioni di amicizia dirette. Questo potrebbe rappresentare un'opportunità concreta per ampliare le prospettive sia commerciali che turistiche tra i due Paesi.

Il prossimo sarà un anno particolarmente significativo per il Comune di Épernay, poiché si celebreranno i 10 anni dal riconoscimento delle Coteaux, Maisons e Caves de Champagne come Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO, i 25 anni dell’evento Habits de Lumière e i 100 anni di Avenue de Champagne. Questi importanti anniversari offriranno un contesto ricco di iniziative e opportunità di collaborazione.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

Notizie correlate