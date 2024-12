Enrico Brogi AD, è festa doppia: 'Xmas party' e ventennale

L’ormai tradizionale 'Xmas party' della Enrico Brogi AD, torna quest’anno ancora più ricco di significato grazie ai festeggiamenti del 20 ^ anniversario di fondazione dell’agenzia.

Presenti molti imprenditori dell’Empolese Valdelsa e il Sindaco di San Miniato Simone Giglioli, nella suggestiva location scelta per l’occasione, la Cisterna di San Miniato, oltre all’evento l’agenzia empolese ha allestito una mostra con i migliori lavori degli ultimi 20 anni, racchiusi anche in un libro che ripercorre l’evoluzione del mondo della comunicazione e della moda dal 2004 ad oggi attraverso volti, brand e collaborazioni della enrico brogi AD.

Nel 2004 Enrico Brogi dopo 20 anni come socio della C&G Maxicom esce dalla società e nel settembre dello stesso anno decide d’intraprendere la sua strada, fondando così la enrico brogi AD. Per Enrico, che ormai era un nome affermato nel panorama fashion come Art Director, arrivano delle direzioni di campagne importarti: Conte of Florence, Sasch, Wella, Gazzarrini, A-style, Pickwick, US Polo ASSN e Bruno Manetti oltre alla collaborazione con il Fashion Design Stefano Chiassai curando l’immagine di tutti i suoi progetti. Gli anni passano e la necessità di ampliare la tipologia di servizi aumenta, il mondo si evolve e con esso la comunicazione, Enrico viene affiancato prima da un grafico, poi da due. Il Mondo del digitale inizia a prendere il sopravvento, nasce la necessità di proporre oltre alla direzione artistica anche la parte legata al mondo web e social, è così che la squadra si amplia ancora, tra il 2015 e il 2016 entrano a far parte del team la figlia Virginia Brogi e il compagno Andrea Squarcini. Iniziano le collaborazioni con le scuole di Fashion Marketing come Polimoda e Marangoni per il reclutamento di nuove figure da inserire in azienda. La enrico brogi AD punta a proporre un servizio a 360° nel mondo della comunicazione della moda, del design e del beauty partendo dalla realizzazione del contenuto fino alla sua divulgazione, con la direzione artistica e la produzione finalizzate alla digitalizzazione del messaggio. Il 2020 un anno particolare, l’anno che ha sconvolto il mondo e che ha stravolto la comunicazione; molte realtà hanno optato per ridimensionarsi o proseguire lo smart working anche dopo la fine del lockdown, la enrico brogi AD a gennaio 2021 inaugura la nuova sede di Empoli: un open space di 300 mq con uffici e studio fotografico per la creazione di contenuti e la realizzazione di produzioni a 360°, internalizzando così tutti i servizi.

A luglio 2024 è stato conferito l’enrico brogi AD Group, alle redini della società la seconda generazione della enrico brogi AD, viene infatti nominato CEO dell’azienda Virginia Brogi, in società entra anche Andrea Squarcini.

“Il 2025 segnerà un bellissimo nuovo inizio, un percorso che prosegue portando avanti i nostri valori di sempre, quelli che mi ha tramandato mio padre, che ci hanno permesso di arrivare a raggiungere grandi risultati, uniti a tanta innovazione e contemporaneità” dichiara Virginia Brogi. “I traguardi raggiunti in questi 20 anni sono frutto di un grande gioco di squadra e della fiducia dei nostri clienti, sono onorato di far parte di questa società e sono pronto a costruire insieme alla nostra squadra altri anni di storie da raccontare” afferma Andrea Squarcini.

Notizie correlate