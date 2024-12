Dieci aziende dell'Empolese Valdelsa premiate dalla Camera di commercio di Firenze

Sessanta imprese della Metrocittà sono state premiate all'evento 'Firenze e il lavoro'. Ben dieci sono dell'Empolese Valdelsa: sei arrivano da Empoli, due da Fucecchio, una da Certaldo e una da Castelfiorentino.

Il riconoscimento, nato negli anni Cinquanta e arrivato alla ventunesima edizione, riguarda quattro categorie: imprese storiche (35 attività premiate); imprese femminili (17 attività); imprese giovanili (5 attività) e startup (3 attività).

Per quanto riguarda Empoli i premi sono arrivati per Agenzia Manta, Ronghi Margherita e Antonini Carla per l'imprenditoria femminile, Icon Store per imprese giovanili, Ademaro Frutta per le imprese storiche. Menzione d'onore per Sammontana Spa Società Benefit.

A Castelfiorentino il riconoscimento è andato alla Fonderia Artigiana Soc. Coop. A.R.L. come impresa storica. A Certaldo è toccato a Edicola Il Giglio come impresa femminile. A Fucecchio due premi, entrambi per imprese storiche: Bacci Fania e Luana di Cioni Roberta.

Gli attestati, con una spilla realizzata dalla bottega orafa di Paolo Penko, sono stati consegnati nel corso di una cerimonia alla quale hanno partecipato, tra gli altri, Massimo Manetti e Giuseppe Salvini, rispettivamente presidente e segretario generale della Camera. Presenti anche molti sindaci e assessori dei comuni della Metrocittà.

“La Camera di commercio di Firenze ha voluto rilanciare con cadenza annuale questo premio che, accanto alle grandi imprese, dà un riconoscimento meritato alle piccole attività, alle aziende meno strutturate, ma non per questo meno dinamiche, che rappresentano l’ossatura dell’economia fiorentina e toscana, vero motore della società” ha detto Manetti.

