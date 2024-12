Elia Giani in gol contro l'Olympiacos, il pontaegolese ferma lo 'squadrone'

C'è una bella storia in arrivo dalla Grecia e che manda in visibilio gli appassionati di calcio ellenico. Riguarda un giovane di Ponte a Egola (San Miniato) che di mestiere fa l'attaccante. È Elia Giani, classe 2000, di proprietà del Pisa ma in prestito nella serie A greca all'Athens Kallithea.

La squadra è fanalino di coda e ha da poco esonerato l'italiano Massimo Donati. Giani ha però scritto il suo nome nel tabellino di una partita indimenticabile, quella in cui l'Athens Kallithea ha fermato nientemeno che l'Olympiacos.

Qualche tifoso viola lo sa già, l'Olympiacos è la squadra più titolata e nota di tutta la Grecia ed è l'unica ad aver vinto un trofeo continentale (a maggio 2024 contro la Fiorentina, finale di Conference League). Inoltre è primo in classifica, quotato come possibile vincitore del campionato. Nella partita dell'ultimo turno l'Athens Kallithea lo ha ospitato e il match sembrava scritto.

L'Olympiacos è andato in vantaggio ma all'ultimo tuffo, è stato proprio Elia Giani a segnare lo storico gol del pareggio. Davide è riuscito a fermare Golia, una storia che sta facendo il giro della Grecia ed è arrivata anche da noi.

Per Ponte a Egola è stata una domenica da ricordare per il suo pupillo calcistico: in tanti hanno ricondiviso lo stacco di testa imperioso con cui ha Giani regalato un punto alla sua squadra.

Si tratta del terzo gol in campionato per Giani, di sicuro il più importante. L'attaccante nato a Empoli ventiquattro anni fa viene da una bella stagione al Legnago in C, anche se il finale è stato tragico: suo fratello era Mattia Giani, calciatore di ventisei anni deceduto a seguito di un malore in campo nella sfida tra Lanciotto e Castelfiorentino.

