Giornalismo toscano in lutto: è scomparso Franco Picchiotti

Il giornalismo toscano piange una figura di riferimento, è scomparso a ottanta anni Franco Picchiotti. Fiorentino, ha lavorato per Canale 48 e poi per La Nazione.

Era una colonna della stampa della nostra regione ed era molto apprezzato come vice fiduciario dell'Inpgi, anche in quel caso rivestiva un ruolo importante ed era spesso d'aiuto per i giovani e le giovani firme che si addentravano nel mondo del giornalismo.

Il funerale si svolgerà oggi, martedì 17 dicembre, in via Boccherini a Firenze alle 15 nella chiesa del Preziosissimo Sangue. Cordoglio è stato espresso dall'Ast - Associazione Stampa Toscana e dall'Ordine dei Giornalisti della Toscana.

