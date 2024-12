Spaccata a una vetrina a Rifredi, arrestato un 35enne italiano

Gli agenti della Squadra Mobile di Firenze hanno arrestato in via Milanesi un italiano di 35 anni, accusato di tentato furto aggravato. I vicini, svegliati nel cuore della notte da rumori di vetri rotti, hanno allertato il numero unico per le emergenze 112, segnalando un individuo incappucciato e armato di una spranga che stava danneggiando la vetrata di un negozio.

Le volanti della Questura sono intervenute immediatamente, bloccando il sospetto proprio di fronte all’esercizio commerciale, dove era evidente la finestra infranta. Nascosta tra due auto parcheggiate, è stata rinvenuta e sequestrata una spranga di ferro di circa 50 centimetri, presumibilmente utilizzata per compiere il gesto.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato e si presenterà oggi davanti al giudice per l’udienza di convalida della misura cautelare, su richiesta della Procura della Repubblica di Firenze.

