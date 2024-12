'Presepi geniali' a Vinci: il più bello si vota online

Oltre quaranta presepi disseminati su tutto il borgo, alcuni da scovare, come se fosse una caccia al tesoro per la città del Genio, altri più grandi e luminosi.

È la rassegna dei “Presepi geniali”, che a Vinci animerà il capoluogo fino a lunedì 6 gennaio organizzata dai di Vincincentro, il centro commerciale naturale, in collaborazione con le associazioni e patrocinata dal Comune di Vinci.

Tradizionale, ecologico, luminario, in miniatura, tematico, artistico, multiculturale, fai da te, per bambini: insomma, in linea con le proprie ispirazioni, residenti, commercianti e associazioni del borgo leonardiano hanno allestito ognuno un proprio presepe, e iscritto a un contest, per il quale si può votare esprimendo un like sulla pagina Facebook del CCN: basta ricordarsi il numero di partecipazione scritto su una targhetta accanto al presepe e ricercarlo poi sul profilo Facebook. Il presepe con più “mi piace” vince.

E così sono stati allestiti presepi di (quasi) ogni genere: da quello fatto totalmente con materiale riciclato a quello con i bigodini da parrucchiera, dai classici presepi con paesaggi completi ai minimali che entrano nelle nicchie delle finestre di casa, passando da quello dei ragazzi della ‘Galilei’, che hanno reso le finestre della scuola una vera e propria vetrata artistica, o quello dei bambini della scuola dell’infanzia Stacciaburatta.

"La bellezza di questo progetto di comunità, nel quale i cittadini, i commercianti, le associazioni e la parrocchia hanno dato il proprio contributo, sta proprio nella fantasia di tutti coloro che hanno allestito i presepi – ha detto Daniela Fioravanti, vicesindaca del Comune di Vinci con delega al coordinamento delle associazioni e agli eventi e manifestazioni –. L'idea dei 'Presepi Geniali' è nata per rallegrare il borgo e per portare a Vinci la magia del Natale. Voglio ringraziare tutti quelli che stanno partecipando, per aver dedicato il proprio tempo all'allestimento dei presepi, e ringrazio tutti quelli che sono già venuti a Vinci e chiunque verrà nel borgo per visitare queste piccole opere d'arte".

“Presepi geniali” caratterizza il Natale a Vinci con altri due presepi, quello artistico di Petroio, diventato ormai tappa d’obbligo per gli appassionati, e quello vivente, che verrà riproposto domenica 22 dicembre e domenica 5 gennaio per le vie del centro dalle 16.30, organizzato in collaborazione con la parrocchia di Vinci.