Senza tetto ucciso a Firenze, due condanne per omicidio

Condannati dalla Corte d'assise di Firenze a 15 e 14 anni di reclusione i due uomini, indiani di 40 e 35 anni, accusati dell'omicidio volontario di un connazionale avvenuto quasi due anni fa, il 18 febbraio 2023 in strada a Novoli. Secondo quanto ricostruito quel giorno, dopo una lite in strada in via Paganini per problemi di convivenza in un centro di accoglienza, i due senza fissa dimora aggredirono la vittima, clochard, colpendolo con una mattonella di cemento alla testa. Gravissime le ferite riportate l'uomo, 35enne, fu trasportato all'ospedale di Careggi dove poi è deceduto. Allertato il 112 da alcuni passanti, oltre ai soccorsi sul posto intervenne la polizia che poco dopo rintracciò i due connazionali ancora in zona.

