Con Grosseto arriva la quinta vittoria di fila per la Codyeco

La Codyeco sfrutta il temuto turno infrasettimanale per rifilare una “cinquina” al campionato di serie B nazionale. Tante le vittorie consecutive dei biancorossi, che dopo lo scivolone con la capolista Sestese hanno “atterrato” nell’ordine Pontedera, Cecina, Reggio Emilia, Camaiore e Grosseto.

La classifica gode, con i Lupi in seconda posizione a -2 dal primo posto. Raggiungerlo alla fine del girone di andata sarebbe il top, in chiave di partecipazione alla Coppa Italia di categoria, ma è evidente che non dipenderà soltanto dai risultati dai biancorossi.

La partita con Grosseto ha rispecchiato le previsioni della vigilia. Sfida ostica, combattuta palla su palla, in un Pala Parenti che, partito in sordina, piano piano si è infiammato trascinando il gruppo nei momenti decisivi del terzo e del quarto set. Invicta Sol Caffè si è dimostrata la consueta squadra organizzata e irriducibile, ma ha pagato il rapporto battuta-ricezione, un aspetto su cui la Codyeco è migliorata molto nelle ultime partite: la ricezione di casa si è espressa su buoni numeri e il servizio ha fatto danni (10 errori, 9 aces), mentre gli ospiti hanno sbagliato tanto proprio dalla linea dei nove metri. Confortante anche l’aspetto caratteriale, con i Lupi che ancora una volta si sono fatti scivolare addosso il passaggio a vuoto della seconda frazione e sono ripartiti come niente fosse. A Camaiore si era verificata la stessa dinamica. Non è un caso, perché la squadra sta acquisendo maturità e certezze, i risultati e la classifica ne sono lo specchio fedele.

Ultimo step del tour de force di questa settimana, la trasferta di domenica 22 (ore 17.00, al Pala Spezia di via Federici, contro NPSG Trading Log.

La cronaca del match. Starting six Codyeco, Mignano-Da Prato, Simoni-Caproni, Colli-Pahor, Bini libero. Invicta Grosseto risponde con Cordano-Pellegrino, Rossi-Alessandrini, Ielasi-De Matteis, Spignese libero.

1 set. Codyeco parte di slancio, ace di Colli per il 6-2. I biancorossi reggono bene la reazione ospite, prima il capitano, attacco sulla parallela, quindi Simoni, super muro su Alessandrini, difendono il +4. I Lupi cercano il break per ammazzare il set ma ad un certo punto non riescono più a essere incisivi. Ielasi chiude la strada a Da Prato e gli ospiti si portano a -1. Pagliai sceglie di fermare il gioco. Al rientro il sideout lo inventano Mignano e Simoni, Civinini avvicenda Caproni in fase di servizio e Rolando pensa bene di spendere a sua volta il time-out. Alessandrini annulla il tentativo giocando sulle mani del muro. Su un errore diretto dei padroni di casa Grosseto pareggia. Da Prato dà la scossa con un monster block, ma Invicta difende un piccolo vantaggio. Pellegrino scava il solco, 21-23, secondo discrezionale di Pagliai. La Codyeco accorcia e il time-out lo spende Grosseto. È ancora Pellegrino a guadagnare il set-point, ma i Lupi sono lì. 23-24. Maletaj, entrato al posto di Pahor per la rotazione a muro, guadagna il pareggio. Da Prato trova un ace spettacolare, 25-24. Pellegrino non ci sta e annulla. Rientra Pahor. Invicta torna avanti, pareggia Colli, Lupi a tutto cuore. Un ace di Pahor vale il 27-26, ma il set ha ancora qualcosa da dire. Da Prato scarica un frigorifero su Spignese, pareggia Ielasi. Mignano di prima intenzione, poi chiude Colli, fortissimo in diagonale, 30-28, set da adrenalina pura.

2 set. Grosseto reagisce subito, l’approccio al secondo set è importante, 6-1. Pagliai ferma il gioco e i ragazzi tornano in campo con rinnovata convinzione. Simoni in battuta e Pahor da posto quattro avvicinano i Lupi, a -2. Quando Da Prato va a segno sulle mani di Rossi, Rolando chiama la squadra alla panchina. Invicta riprende a correre, con il solito Pellegrino protagonista, 7-11. Ielasi domina a muro, lo svantaggio biancorosso torna a essere importante. Caproni e Mignano provano a suonare la carica. Pagliai se la gioca con il doppio cambio, dentro Camarri e Attuoni. Il set scorre via con gli ospiti nettamente avanti: 13-19. Matteini rileva Colli. I Lupi ci provano ma Invicta tiene il sideout e la porta in fondo. 19-25.

3 set. La Codyeco riparte cercando di trovare il ritmo. L’equilibrio regna sovrano, le squadre giocano punto su punto. Colli trova il vantaggio Lupi, 11-10, poi ace di Mignano per il +2. Grosseto gioca bene, da squadra organizzata, e opera subito l’aggancio con De Matteis. La Codyeco prova di nuovo ad allungare sfruttando due errori di fila degli ospiti, ma il break è difficile da trovare. Sul 18-17 Alessandrini sfonda il muro e porta i suoi al pareggio. Muro e attacco Colli per il 20-18, Rolando chiama il discrezionale. La partita si accende e quando il capitano trova il +3, Grosseto va al secondo time-out. Al rientro Simoni fa esplodere il Palazzetto, poi Caproni guadagna il set-point. L’ace di Da Prato chiude il set.

4 set. Questa volta tocca agli ospiti ripartire con grinta, 2-5, poi 3-7 e arriva puntuale il time-out di Pagliai. Colli suona la carica e i Lupi tornano sotto. Coach Rolando chiama il discrezionale (come nel secondo set), ma al rientro Da Prato mette il doppio ace. Il muro di Caproni regala addirittura il break, 12-10. La Codyeco accellera, + 4 con un block-out del capitano. La firma sul 15-10 è di Mignano, a muro. Sul 16-11 entra Civinini. Il turno di servizio del giovane biancorosso favorisce un ulteriore break. Da Prato butta giù il 19-13. Pahor trascina i Lupi nel finale. Caproni attacca di prima intenzione il 23-17. Alessandrini annulla il primo match-point, sul secondo e sul terzo errore in attacco dei padroni di casa. Pagliai decide giustamente di calmare le acque chiamando a se la squadra. Al rientro la chiude Colli con un mani e fuori da manuale.

Codyeco Lupi S. Croce-Invicta Sol Caffè Grosseto 3-1

Parziali: 30-28, 19-25, 25-21, 25-21

Codyeco Lupi: Civinini, Baldaccini (L), Maletaj 1, Camarri 1, Baldini, Colli 18, Matteini 2, Simoni 10, Da Prato 16, Caproni 11, Mignano 7, Pahor 10, Bini (L), Attuoni 1. All. Pagliai 2^ All. Bocini

Invicta Grosseto: Lazzeretti, De Matteis 7, Caldelli, Cordano 3, Corridori, Massetti, Pellegrino 24, Alessandrini 14, Cognata, Barbini, Gigi (L), Rossi 10, Lorenzini, Ielasi 12, Fiorini, Benedettelli, Spignese (L). All. Rolando

Arbitri dell’incontro: Laura Rodofile, Dario Rosi

