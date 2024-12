Use Rosa Scotti: pesa la sconfitta contro Milano per 71-72

Probabilmente nessuno capirà mai che traiettoria ha avuto quella palla scagliata dall’angolo da Allievi, ma qualunque legge fisica abbia sfruttato batte sul tabellone e finisce dentro. Stavolta gli dei del basket si voltano dall’altra parte e condannano l’Use Rosa Scotti alla sconfitta con la Repower Sanga Milano per 71-72.

Un ko che frizza ma che non fa male e conferma comunque che questa squadra ha raggiunto una maturità tale da poter competere con avversarie costruite con ben altri budget ed obiettivi. Se la tabellata finale è l’epilogo del match, la sensazione di averla buttata via trova la sua ragion d’essere nei 27 punti subiti nella terza frazione, nel non essere riuscite a buttarla dentro nell’attacco alla zona pur costruendo buoni tiri e nel non aver sfruttato un paio di episodi finali che, con ogni probabilità, avrebbero reso vano anche quel tiro finale. Aspetti sui quali le biancorosse lavoreranno dormendo comunque ancora al calduccio di una classifica che, tabellata di Allievi o meno, regala un gran bel Natale.

È una partita strana che vive su una prima metà a ritmi a dir poco blandi per accendersi poi dopo l’intervallo. Nei primi due tempini le squadre si studiano ed è solo Tarkovicova che in un paio di occasioni prova a scaldare il pubblico. Prima con la tripla del 15-11 e soprattutto quando, nel secondo tempino, ne mette due consecutive per il 32-21 che scuote le milanesi che erano andate a segno dal campo dopo ben 7 minuti. E’ Cicic, che sarà poi decisiva, a riequilibrare un po’ le cose con un parziale di 0-5 finale che manda le squadre al riposo sul 34-26.

Dopo l’intervallo inizia un’altra partita. L’Use Rosa schizza sul 40-31 con due tiri pesanti di Tarkovicova e Castellani ma il 40-31 illude. Maledetta zona che viene magari attaccata bene, ma senza trovare la lucidità nel tiro mentre soprattutto è dietro che arrivano brutti segnali. Sanga segnerà 27 punti in dieci minuti, tanti, troppi. La Scotti comunque reagisce nel finale prendendo energia dalla tripla di Ruffini ma subito dopo commette tre ingenuità difensive ed al 30’ siamo 50-53.

La solita, super Vente ancora da doppia doppia (20 punti e 10 rimbalzi) indica la strada alle compagne e Castellani le va dietro suggellando il 7-0 di parziale: 57-53. La stessa Castellani tocca anche il 62-55 ed ecco la Cicic di cui parlavamo prima mettere due triple e segnare dalla lunetta il 64-65. Qui l’Use Rosa ha il march point sul 70-67 a poco più di un minuto dalla sirena ma la tripla ammazza-Sanga di Colognesi non va e Allievi mette i liberi del 70-69 a 22 secondi dalla sirena. C’è un fallo su Castellani che ne infila solo uno, il 71-69 che si spera possa bastare ma così non è. Sanga pesca Allievi sola nell’angolo e la sua tripla tocca il tabellone e va dentro. Nei sei secondi restanti l’Use Rosa non la butta dentro: 71-72.

71-72

USE ROSA SCOTTI

Colognesi 9, Ianezic 6, Castellani 12, Antonini 3, Vente 20, Tarkovikova 16, Leghissa, Fiaschi ne, Ruffini 3, Ndiaye 2, Chelini ne, Casini. All. Cioni (ass. Ferradini/Giusti)

REPOWER SANGA MILANO

Toffali 19, Moroni 12, Zelnytè 5, Allievi 15, Tibè 8, Nori ne, Merisio, Sordi ne, Cicic 13, Finessi. All. Pinotti (ass. Sacchi/Zapetti)

Arbitri: Scaramellini di Colli al Metauro e Renga di Ascoli Piceno

Parziali: 19-17, 34-26 (15-9), 50-53 (16-27), 71-72 (21-19)

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

