Rubano da un ristorante, li sorprendono i carabinieri

Giravano con grosse borse fuori dal centro di Marradi. Un 45enne un 23enne sono stati fermati dai carabinieri in piena notte tra il 19 e il 20 dicembre. I quattro bagagli avevano all'interno cibo e bevande oltre a arnesi da scasso.

Gli accertamenti dei carabinieri hanno permesso di ricostruire come i prodotti fossero oggetto di un furto perpetrato poco prima presso un ristorante della zona. Gli arnesi da scasso sono stati sequestrati mentre gli alimenti, ancora in buono stato di conservazione, sono stati restituiti al proprietario. I due soggetti sono stati arrestati per furto aggravato in concorso.

