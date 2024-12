Colpi nelle case di Altopascio e Porcari, banda in manette

Sono stati arrestati tre giovani per furti nelle case di La Spezia, Porcari e Altopascio nel 2023. Sono tre persone di origine albanese, messe in manette dai carabinieri. Adesso sono in carcere.

I colpi venivano messi a segno attraverso la forzatura d’infissi e porte. A colpire erano due o tre, mentre un altro assumeva il ruolo di sentinella.

I giovani erano dotati di tutti gli strumenti utili allo scasso. Riuscivano così ad eludere anche complessi serramenti di chiusura delle abitazioni derubate.

Le indagini sono iniziate a seguito d’alcuni furti a Altopascio. "Le successive attività svolte sia con metodi tradizionali che tecnologici, permettevano di ricostruire le abitudini e le caratteristiche degli indagati fino alla loro completa identificazione" fanno sapere dai carabinieri.

Gli arresti sono avvenuti a Massa e Isernia, mentre un terzo si trova in Lussemburgo, in stato di fermo per altra ordinanza emessa sempre dalla magistratura italiana e verrà sottoposto a ulteriore dispositivo cautelare, al rientro seguito all’estradizione nel nostro paese.

Nel corso delle perquisizioni sono state trovate e sequestrate due pistole, successivamente risultate essere a salve.

