Pavimentazione e pedonalizzazione di via Roma e via Sonnino, ok al progetto

“Questo progetto è una rivoluzione per Montespertoli” commenta Marco Pierini, vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici. “Non si tratta semplicemente di pedonalizzare e riqualificare due vie, ma di portare il centro storico del nostro paese nel futuro, agganciando nuove tendenze e nuovi gusti artistici ed espressivi. Siamo convinti che questo lavoro avrà effetti benefici su più livelli: per il tessuto commerciale, per il turismo, per chi vive il nostro centro e ambisce a vederlo vivo e vivace. Il nostro mantra è che il bello genera bello, ed è per questo che siamo entusiasti di portare avanti questo progetto. Occorre coraggio da parte di tutti, ci vorrà ascolto e non nascondo le difficoltà che incontreremo e che meritano attenzione, ma siamo pronti a mettere tutto il nostro impegno in questa sfida e confidiamo che la cittadinanza possa lavorare insieme a noi con l’unico obiettivo di rivoluzionare il nostro centro e dargli una prospettiva”.

Dal punto di vista delle lavorazioni, il progetto prevede la ripavimentazione completa di via Roma e di via Sonnino, ossia dell’asse che collega piazza del Popolo e piazza Machiavelli: le nuove strade saranno entrambe in pietra e sullo stesso livello di calpestio, con adeguata regimazione delle acque tramite griglie in ghisa e arredi urbani rinnovati. All’innesto tra via Roma, via Dante Alighieri, via Sonnino e via Guido Martini la trama della pietra sarà diversa per indicare la presenza di una zona promiscua: le auto, infatti, potranno continuare a percorrere l’anello di via Dante Alighieri e di via Guido Martini. Sempre all’angolo di questa intersezione, inoltre, sarà realizzata un’apposita seduta ricavata dalle diverse quote della strada. Una volta terminate le lavorazioni, via Roma e via Sonnino saranno pedonali: all’imbocco di via Sonnino venendo da piazza Machiavelli, infatti, sarà presente una fioriera meccanizzata che renderà l’accesso possibile soltanto a mezzi di soccorso, di raccolta dei rifiuti e al carico/scarico di esercizi commerciali e residenti. Dalla parte opposta, all’imbocco tra piazza del Popolo e via Roma, sarà ampliata l’attuale zona a traffico limitato, che verrà delimitata con dissuasore a catena automatizzato, e si consentirà alle persone di accedere ai parcheggi posti in piazza del Popolo nell’area sottostante via Roma tramite il rifacimento delle isole spartitraffico di fronte al palazzo comunale. In questo modo chi vorrà potrà svoltare a sinistra oltrepassando il palazzo comunale e immettersi nel parcheggio della piazza, mentre chi esce dal parcheggio della piazza potrà o continuare attorno alla piazza per poi procedere verso la scuola primaria in via Garibaldi oppure svoltare a sinistra e imboccare viale Giacomo Matteotti.

Per fare questo intervento si rende necessaria, inoltre, una revisione degli stalli di sosta attorno al centro storico: per questa ragione saranno riorganizzati i posti auto in piazza del Popolo e saranno individuati nuovi posti auto lungo la vecchia via Volterrana sotto il Castello Sonnino. La vecchia via Volterrana, infatti, sarà resa a senso unico in accesso da Baccaiano verso il centro storico e questo consentirà di disegnare a terra nuovi stalli di sosta per buona parte della lunghezza della strada, fino all’incrocio con via Aldo Moro e via Amedeo Bassi. Questo consentirà di avere più posti auto rispetto alla attuale configurazione del centro.

I lavori inizieranno a giugno 2025 dopo la Mostra del Chianti: in una prima fase interesseranno solo via Sonnino, consentendo a via Roma di rimanere nella sua attuale configurazione per tutto il periodo estivo. In una seconda fase, da ottobre in poi, le lavorazioni si sposteranno su via Roma, e in quel contesto il Comune di Montespertoli ha inserito nel proprio quadro economico lo spostamento e il riposizionamento dei dehor degli esercizi commerciali. Durante le lavorazioni, infine, sarà sempre garantito l’accesso agli immobili attraverso apposite passerelle pedonali. Nel corso delle prossime settimane saranno organizzati alcuni incontri ad hoc per concordare con residenti ed esercizi commerciali le modalità operative del cantiere, la logistica degli spostamenti e della raccolta dei rifiuti, la configurazione temporanea e permanente della viabilità.

Contestualmente continua il lavoro di progettazione degli interventi di street art che il Comune di Montespertoli vuole portare avanti insieme a Street Levels Gallery: un’idea, questa, che punta a rigenerare completamente il centro storico trasformandolo in una grande galleria a cielo aperto di arte urbana contemporanea, in grado di attrarre visitatori, di stimolare l’iniziativa economica privata e di fare di Montespertoli un centro riconosciuto dell’approfondimento culturale. Il progetto è in corso di stesura e si occuperà di individuare facciate interessate e temi da trattare nelle opere dei murales: per questa ragione il Comune di Montespertoli e la direzione artistica della galleria si incaricheranno di fare incontri specifici su questo tema, sia per raccogliere spunti sulle tracce narrative da valorizzare nei murales, sia per condividere la cosa con le proprietà che insistono sulle vie del centro per chiedere la loro autorizzazione. Incontri a parte saranno inoltre dedicati al coinvolgimento dei portatori d’interesse e delle aziende del territorio, a cui il Comune offrirà soluzioni di sponsorizzazione delle opere in grado di stimolare l’investimento privato e creare nuove sinergie tra pubblico e privato.