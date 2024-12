Famiglia morta a Firenze, a Poggio a Caiano l'ultimo saluto al bambino di 11 anni

Questa mattina si è tenuto nella chiesa di Bonistallo a Poggio a Caiano l'ultimo saluto a Elio Racheli, il bambino di 11 anni che la scorsa settimana ha perso la vita a causa del monossido di carbonio mentre si trovava a San Felice a Ema sulle colline di Firenze a casa del padre, anche lui deceduto insieme alla compagna. La figlia della coppia, di 6 anni, è ancora ricoverata al Meyer e da quanto emerso oggi le condizioni sono in miglioramento, "a lei va il nostro pensiero perché possa rimettersi quanto prima".

Così commentano dal Comune di Poggio a Caiano tramite i propri canali social nel giorno del saluto al piccolo Elio, che viveva con la mamma nel territorio in provincia di Prato. Alla cerimonia di benedizione presente la comunità e il sindaco Riccardo Palandri. "È un giorno triste oggi per Poggio a Caiano" comincia il post in cui l'amministrazione ricorda il bambino, "ha frequentato fino a un mese fa le scuole a Poggio e sempre a Poggio, fino allo scorso anno, era tesserato con la società CSD Poggio a Caiano 1909 e allievo della scuola di musica "L’ottava nota". Alla mamma del piccolo Elio e ai suoi familiari - si conclude il post - le più sentite condoglianze da parte di tutta l’amministrazione comunale di Poggio a Caiano".

