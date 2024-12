Caos in strada e soggetti pericolosi, chiude locale a Firenze

Licenza sospesa per 15 giorni a un locale di via delle Porte Nuove, zona San Jacopino, a Firenze. La chiusura al pubblico e la cessazione di ogni attività di somministrazione di alimenti e bevande arrivano dopo che negli ultimi mesi i carabinieri della stazione di Santa Maria Novella insieme alla polizia municipale e al personale della questura erano intervenuti più volte, sia durante servizi di controllo del territorio sia in seguito a richieste arrivate 112.

Nei loro interventi le forze dell’ordine hanno documentato come il locale fosse divenuto un abituale luogo di ritrovo di soggetti pericolosi con problemi per l'ordine e la sicurezza pubblica.

