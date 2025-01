Un marocchino di 21 anni è il più grave dei due stranieri accoltellati nella notte di Capodanno a Firenze, in episodi distinti avvenuti in luoghi diversi. Il giovane è stato ferito alla schiena durante una rissa scoppiata intorno alle 3 del mattino in via Verdi, tra la folla che partecipava ai festeggiamenti.

Secondo fonti sanitarie, il 21enne non è in pericolo di vita, ma è ricoverato in terapia sub-intensiva presso l’ospedale di Santa Maria Nuova. La coltellata ricevuta gli ha perforato un polmone, causandogli un pneumotorace. L’altro accoltellato, un afghano di 27 anni, è stato aggredito prima di mezzanotte al piazzale Michelangelo. Nonostante una profonda ferita al torace, nessun organo o polmone è stato compromesso. Dopo le cure presso il pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata, dove la ferita è stata suturata e fasciata, è stato dimesso. Entrambi gli episodi sono oggetto di indagine da parte della polizia.

