Epifania, gli eventi a Vinci e nelle frazioni

Ultima settimana di festeggiamenti post-natalizi a Vinci e nelle sue frazioni.

Fino al 6 gennaio a Vinci Capoluogo ci sono ancora i "Presepi geniali" da visitare, mentre a Petroio il presepe artistico rimane fino a domenica 12.

Domenica 5 gennaio, per le strade di Vinci, è possibile ammirare il corteo del presepe vivente, dalle 16.30 alle 19.30. Via dei Martiri, Piazza della Libertà e Via Roma saranno chiuse al traffico per il tempo necessario al passaggio del corteo stesso (ordinanza n. 155 del 4 dicembre 2024).

Al Circolo di Faltognano, domenica 5 gennaio c'è la Befanata dei Poeti. Dalle 20, due poeti daranno voce ai temi, ai personaggi e agli eventi che hanno caratterizzato il 2024, secondo i canoni della poesia in ottava rima tipica del Montalbano. Ogni "befanata" sarà estratta a sorte dai commensali e rimata seguendo l'improvvisazione.

A Vitolini, nella piazza antistante la chiesa di San Paolo Apostolo, la Compagnia degli Ortacci organizza "Un girotondo con la Befana". Dalle 15, la festa dedicata ai più piccoli, offrirà un'area giochi, attrazioni e calze per tutti.

Anche qui, la viabilità viene modificata con l'ordinanza n. 1 del 2 gennaio 2025, che prescrive il divieto di transito e sosta in Via Don P. Contardi, lunedì 6 gennaio dalle 14 alle 20.

Al Museo Leonardiano continuano le visite guidate. Fino al 5 gennaio la rassegna "A proposito di Leonardo" offre l'opportunità di ammirare le opere di Leonardo con alcuni focus guidati; lunedì 6 gennaio, per celebrare l'Epifania, viene organizzato un laboratorio speciale per i bambini dai 6 agli 11 anni su L'Adorazione dei Magi, nello spazio espositivo di Via Roma. Per avere maggiori informazioni su questo evento, il Museo Leonardiano dedica una sezione apposita sul proprio sito, museoleonardiano.it.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa

