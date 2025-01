Vandalizzato il presepe della Misericordia a Empoli: "È la quarta volta. Non ci faremo scoraggiare"

Ennesimo atto vandalico al presepe in piazza Farinata degli Uberti a Empoli. Allestito dalla Misericordia ai piedi della Collegiata, come già accaduto gli anni scorsi purtroppo anche questo inverno la rappresentazione è stata danneggiata da ignoti. In particolare, viene spiegato dalla Misericordia di Empoli tramite social, ad essere presa di mira anche questa volta è stata la statua del Gesù Bambino, ritrovata con la testa staccata. Un grave copione che si ripete nella modalità ma anche nel periodo, all'inizio del nuovo anno, come successe nel 2022.

"Si tratta della quarta volta, negli ultimi anni, di un atto vandalico di estrema gravità - scrivono dall'associazione - che offende la sensibilità della nostra Comunità ed in particolare dei volontari della nostra Misericordia che tutti gli anni si adoperano per allestire il presepe. Comunque ricollocheremo quanto prima la statua di Gesù Bambino al suo posto - si legge infine nel post pubblicato sulla pagina - e continueremo anche per i prossimi anni ad allestire il simbolo della Natività di nostro Signore, senza farsi scoraggiare da questi gesti, veramente ignobili".

Notizie correlate