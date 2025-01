Spaccate vetrine a due ristoranti nel centro di Firenze

Due ristoranti nel centro di Firenze, nella zona di Santa Maria Novella, sono stati colpiti da atti vandalici con vetrine infrante. Il ristorante 'Belcore' in via dell'Albero ha subito danni con una porta a vetro rotta usando la base di un cartello stradale, mentre la trattoria 'da Giorgio' in via Palazzuolo, chiusa per ferie, ha riportato un grosso foro nel vetro antisfondamento. Nella notte precedente, un episodio simile aveva coinvolto il Caffè delle Rose in piazza dell'Unità italiana. I danni sono rilevanti e si indaga se si tratti di furti o vandalismi.

Notizie correlate