Violazioni nel commercio di legname, sanzionata ditta a Volterra

Il 2 gennaio 2025 i carabinieri forestali di Volterra hanno accertato violazioni a carico del titolare di una ditta individuale operante nel settore del legname.

Le irregolarità riscontrate, si legge in una nota dei militari, "riguardano la mancata applicazione del Regolamento (UE) n. 995/2010 (EUTR), che mira a contrastare il commercio di legname di provenienza illegale". Durante il controllo, è stata" accertata la mancata tenuta dei registri obbligatori previsti dal Regolamento EUTR per gli operatori che commercializzano legno".

Per questa specifica violazione è prevista una sanzione amministrativa con possibilità di pagamento in forma ridotta pari a 3.000,00 euro. I controlli hanno inoltre evidenziato "la mancata adozione e il mancato mantenimento delle misure e delle procedure del sistema di "dovuta diligenza" per l'anno 2022, relativamente a un quantitativo di 1.565.000,00 kg (1.565 tonnellate) di legna da ardere". Per questa seconda violazione, la sanzione amministrativa prevista varia da 5,00 a 5.000,00 euro ogni 100 kg di prodotto commercializzato e non è ammesso il pagamento in forma ridotta.

Notizie correlate