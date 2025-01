La Befanata dei poeti a Vinci, una serata all'insegna della satira

La Befanata dei poeti ha fatto il pienone anche nella sua edizione del 2025, la dodicesima, con la partecipazione di oltre novanta persone, compresi Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, e Daniele Vanni, sindaco di Vinci.

L'edizione di ieri è stata ospitata nuovamente al Circolo di Faltognano, per la tradizionale cena a colpi di rima in ottava, come si conviene all'usanza poetica del Montalbano.

La serata è stata organizzata dalla Pro Loco di Vinci, in collaborazione con Vinci nel Cuore e il Circolo Arci di Faltognano e con il partenariato del Tradev - Centro Tradizioni Popolari Empolese Valdelsa.

Due poeti, Sivia Priscilla Bruni ed Emiliano Meliani, hanno dato voce ai temi, ai personaggi e agli eventi che hanno caratterizzato il 2024, secondo i canoni della poesia in ottava rima tipica del Montalbano. Ogni "befanata" è stata estratta a sorte dai commensali e rimata seguendo l'improvvisazione.

Il 2024 ha dato spunti interessanti: la nuova amministrazione comunale su tutti, ma anche gli argomenti di attualità che stanno attraversando Vinci, passando per la brutta figura della Nazionale agli Europei di calcio in Germania, Salvini e il nuoco Codice della strada e un fantomatico scontro astemi contro bevitori.

Anche per questa edizione, la terza curata dalla Pro Loco Vinci, le befanate locali sono state illustrate magistralmente da Miriam Borgioli e redatte in un libretto che rimarrà in archivio del Centro di Documentazione.

Fonte: Pro Loco Vinci - Ufficio Stampa

