Via Redi: Commissione convocata, ma alberi già abbattuti. Comitati e opposizioni: "Atto prevaricatore"

Lunedì 13 gennaio si terrà la Commissione Ambiente del Comune di Empoli per parlare della vicenda degli alberi di via Redi, così come richiesto da Comitati ambientalisti e opposizioni che avevano anche raccolto qualche centinaia di firme per valutare alternative, ma per quella data gli alberi non ci saranno già più. Oggi sono infatti iniziate le operazioni di abbattimento che proseguiranno nei prossimi giorni.

Dal Comitato Viale IV Novembre si parla di "farsa": "La partecipazione a Empoli è una farsa ridicola. Le opposizioni sono state umiliate e tradite. A che serve convocare la commissione ambiente se gli alberi non ci saranno più? E perché non è stato rispettato il nostro diritto a vedere la documentazione, le relazioni, le firme! Questa non è democrazia", si legge sui profili social in cui sono stati postati foto e video delle procedure di abbattimento.

Critiche sulla modalità con cui è stata presa la decisione, ritenute insufficientemente 'democratiche', anche da Leonardo Masi di Buongiorno Empoli che accusa la nuova Giunta di non aver "cambiato passo rispetto ad un mancato confronto con una fetta sempre più ampia della popolazione": "Avevamo chiesto di rimandare il taglio degli alberi fino a che la commissione ambiente non si fosse riunita. La commissione è stata convocato proprio oggi pomeriggio e si terrà lunedì 13. Non si tratta di contestare o no la scelta di tagliare gli alberi (ciascuno ha la propria opinione in merito), si tratta (o trattava) di apertura al confronto con chi rappresenta il 51% (tutte le opposizioni unite) di chi ha espresso, solo sei mesi fa, il proprio voto e di informare la popolazione in modo compiuto e preciso dei motivi che hanno portato alla scelta degli abbattimenti. Nonostante per la prima volta Empoli sia andata al ballottaggio, nonostante la continua diminuzione dei votanti, nonostante la nascita di quasi una decina di comitati in città e nonostante le parole in campagna elettorale dell'attuale sindaco di voler cambiare passo rispetto ad un mancato confronto con una fetta sempre più ampia della popolazione che è stato palese nei mandati Barnini, alla prova dei fatti il sindaco Mantellassi continua come la sua predecessore".

Il consigliere del Centrodestra per Empoli Poggianti parla invece di "atto prevaricatore": "C'è una violazione delle buone regole di rispetto delle opposizioni che avevano richiesto il rinvio dell'abbattimento a seguito delle istanze depositate in modo congiunto e firmate dal presidente della Commissione Gabriele Chiavacci, consigliere dle nostro gruppo. Si tratta di un atto prevaricatore da parte del sindaco Mantellassi come ha dimostrato di saper fare in altre occasioni"

