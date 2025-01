Nuova luce per la Bacci Ridolfi, la bolletta costerà il 67% in meno

Scuola media “Bacci-Ridolfi”, per la bolletta della luce d’ora in avanti il Comune di Castelfiorentino pagherà un terzo di quella pagata finora. E’ stato concluso infatti l’intervento di efficientamento energetico presso i locali della scuola secondaria di 1° grado, dove sono stati sostituiti tutti i corpi illuminanti tradizionali (lampade a tubi fluorescenti) con nuovi apparecchi a LED, mentre un intervento analogo di “relamping” ha interessato i vecchi pulsanti di accensione, sostituiti con i nuovi pulsanti dimmerabili, che consentono di regolare l’intensità della luce.

Complessivamente, sono stati installati 290 nuovi apparecchi, con una riduzione stimata dei consumi di circa il 67% rispetto a quelli del precedente impianto, che potranno essere ulteriormente ridotti grazie al nuovo sistema, in cui la gestione dell’illuminamento avviene in base al flusso luminoso esterno ed alla presenza di persone nei locali. Sono stati inoltre installati i sensori di presenza in ogni locale (escluso i corridoi) e una centralina per la gestione dell'intero impianto di domotica.

L’opera, finanziata con fondi PNRR, è stata divisa in due fasi, e rientra a pieno titolo nel piano di interventi finalizzati all’efficientamento energetico di tutti gli edifici comunali

"Un nuovo investimento in edilizia scolastica – osserva la Sindaca, Francesca Giannì - che lega i bisogni della comunità educativa con quelli dell'ambiente. Un intervento importante, realizzato da professionisti e aziende del territorio, che si sono alacremente impegnati per concludere rapidamente il progetto. Energia, ambiente, scuola: un connubio importante legato dalle capacità dell'amministrazione di cogliere le opportunità di finanziamento esterno"

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

Notizie correlate