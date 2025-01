Muore a 56 anni in un incidente alla periferia di Firenze

Un uomo di cinquantasei anni è morto in un incidente stradale vicino a Firenze. Era nel territorio comunale fiorentino in via Volterrana, nella zona a sud della città, quando ha perso la vita. La dinamica dell'incidente - avvenuto nella tarda serata del 9 gennaio - è ancora da chiarire.

Alla guida della sua utilitaria l'uomo sarebbe finito fuori strada e precipitato alcuni metri dentro un terreno. L'uomo è rimasto intrappolato nelle lamiere ed è stato estratto dai vigili del fuoco, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Presenti anche i carabinieri e la polizia municipale, che stanno cercando di far luce sulla vicenda.

