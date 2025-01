Quarrata inaugura il 2025 casalingo dell'Abc Solettificio Manetti

Dopo la prima uscita lontano da casa, l’Abc Solettificio Manetti si appresta ad inaugurare il 2025 davanti al proprio pubblico. Domenica 12 gennaio, alle 18, i gialloblu ricevono il Dany Basket Quarrata per la settima giornata del girone di ritorno di B Interregionale (arbitri Sposito di Livorno, Franceri di Savona). Una gara nella quale ai ragazzi di Samuele Manetti sarà richiesto, in primis, di cancellare il ricordo dell’ultima deludente prestazione casalinga contro Lucca che ha chiuso il 2024, e confermare i passi avanti emersi nel match di sette giorni fa a Siena sponda Mens Sana. A partire dall’atteggiamento, che dovrà essere quello di una squadra spinta da voglia di rivalsa e consapevole che ogni gara rappresenti ormai uno snodo fondamentale lungo il proprio percorso.

Il Dany Basket di coach Tonfoni, reduce dal ko casalingo contro l’Etrusca San Miniato (79-94 il finale al PalaMelo), naviga nel limbo di metà classifica, in corsa per provare ad acciuffare una delle prime sei posizioni che valgono la salvezza diretta. Con un roster che mixa esperienza e fisicità, nel match di andata i biancoblu si imposero per 91-79 al termine di una gara di fatto sempre amministrata: l’Abc dal canto suo, pur con le rotazioni ridotte dalle pesanti assenze di Gutierrez e Nnabuife, riuscì comunque a restare aggrappata alla partita fino a cinque minuti dalla sirena, momento in cui i locali dettero la sterzata decisiva indirizzando definitivamente la sfida.

“Domenica ci saranno in palio due punti che potrebbero risultare importanti in vista della prossima fase – commenta l’esterno gialloblu Giovanni Corbinelli -. Troveremo una squadra forte che non rispecchia assolutamente la posizione in classifica e che si presenterà al PalaBetti con tutte le intenzioni di vincere. Dal canto nostro non dovremo essere da meno. Con Quarrata sarà necessaria una prestazione fatta di intensità fisica, attenzione e qualità”.

Fonte: Abc Castelfiorentino