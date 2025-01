Esordio in Serie A con l'Empoli per il sanminiatese Jacopo Seghetti

Esordio in Serie A per Jacopo Seghetti, in campo contro il Lecce nella gara di oggi allo stadio Carlo Castellani - Computer Gross Arena. Il portiere classe 2005 era già partito titolare nel secondo turno di Coppa Italia, giocato fuori casa contro il Torino lo scorso 24 settembre e vinto dagli azzurri per 2 a 1.

Nato a San Miniato, Jacopo è originario di Santa Croce sull'Arno. Il suo è un cognome che a Santa Croce sull'Arno significa pasticceria: la famiglia Seghetti gestisce con successo Vacchetta in pieno centro.

Notizie correlate